Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi ‘muhtemelen’ daralmaya girdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin muhtemelen daralmaya girdiğini belirtti.

Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.

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BloombergHT’nin haberine göre ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020’ raporunda Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten derecelendirme kuruluşuna göre, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabilir.

Moody’s Türkiye’de yıl sonu enflasyonunu 2018 için yüzde 27, 2019 için yüzde 18, 2020’deyse yüzde 12 olarak öngördüğünü açıklarken, ekonomide 2018 için yüzde 1,5 büyüme, 2019’de yüzde 2’lik daralma, 2020 içinse yüzde 3 büyüme beklediğini belirtti.

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Moody’s, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin’in yavaşlamasının 2019’da gelişen ülke piyasalarında büyümeyi aşağı çekmesinini beklediğini açıkladı.

Canlılık geçici

Kurum bir önceki Türkiye değerlendirmesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimi kararlarının tüketimi geçici olarak canlandıracağını, ancak bunun kredi notu açısından olumsuz olduğunu ve TL üzerindeki baskıyı yeniden canlandırma riski bulunduğunu bildirmişti.

Bu teşviklerin gelecekte daha gevşek bir mali duruşa işaret ettiğini belirten Moody’s bu duruşun er ya da geç Türkiye’nin mali gücünde kademeli bir erezyona yol açması riski bulunduğunu kaydetmişti.