Moody’s vergi indirimini yorumladı: Yarattığı canlılık geçici, not için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, vergi indirimi kararlarının tüketimi geçici olarak canlandıracağını, ancak bunun kredi notu açısından olumsuz olduğunu ve TL üzerindeki baskıyı yeniden canlandırma riski bulunduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimleri yapılacağını, bu indirimlerin yıl sonuna kadar geçerli olacağını duyurmuştu.

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Dünya’nın haberine göre raporunda Albayrak’ın açıkladığı indirimleri değerlendiren Moody’s, bu teşviklerin gelecekte daha gevşek bir mali duruşa işaret ettiğini belirtti.

Moody’s bu duruşun er ya da geç Türkiye’nin mali gücünde kademeli bir erezyona yol açması riski bulunduğunu kaydetti.

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“İç talebi canlandırmak Türkiye’nin makroekonomik yeniden dengelenmesini yavaşlatabilir” denen raporda şu ifadelere yer verildi: “Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü hareketi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir. Vergi indirimlerinin geçici olmaları nedeniyle hükümet bütçesi üzerinde olumsuz etkisinin olmasını beklemiyoruz, ancak ekonomiyi resesyondan çıkarmak için daha büyük mali teşvik tedbirleri getirilmeye çalışılması sorunlu olabilir.”