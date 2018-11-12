Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), ‘Andımız’ın okullarda okutulmasına hükmeden Danıştay’a gönderdiği itiraz dilekçesinde metin için ‘anakronik’ (çağdışı) nitelemesinde bulunurken, bu tip uygulamaları faşizm ve komünizmin kullandığını savundu.