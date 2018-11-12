Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yerel politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Moody’s Investors Service, küresel kredi koşullarının 2019 yılında, ‘ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesi‘nin etkisiyle ‘zayıflayacağı uyarısı’ yaptı.
Bugün yayınlanan raporda, yerel politik risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin’in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği vurgulandı.
Moody’s geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020’ raporunda da Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirtmiş ve Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabiliceği uyarısında bulunmuştu.