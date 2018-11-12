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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yerel politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s Investors Service, küresel kredi koşullarının 2019 yılında, ‘ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesi‘nin etkisiyle ‘zayıflayacağı uyarısı’ yaptı.

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Bugün yayınlanan raporda, yerel politik risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin’in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği vurgulandı.

Moody’s geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘Küresel Makro Görünüm: 2019-2020’ raporunda da Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirtmiş ve Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabiliceği uyarısında bulunmuştu.

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