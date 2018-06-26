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Moody’s ‘yeni not’ için kurulacak hükümeti bekliyor: Ekonomi politikaları kilit önemde

 

Türkiye’nin kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye alan Moody’s, bu değerlendirmenin yeni hükümetin izleyeceği politikalara odaklanacağını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s tarafından yayınlanan açıklamada, “Haziran ayında açıklanan Türkiye’nin kredi gözden geçirmesi kurulacak hükümetin sürdürülebilir büyüme ve devletin mali gücünü koruyacak politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanacak” dendi.

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Açıklamada ayrıca, “Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye’nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde” ifadesine yer verildi.

Moody’s 8 Mart’ta yaptığı son not açıklamasında ülkenin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmüş ve not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirmişti.

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Moody’s ayrıca Türkiye’nin kredi notunu son dönemdeki belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını duyurmuştu.

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