Moody’s uyardı: 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl corona virüsü şoku nedeniyle sert şekilde küçüleceğini, gelecek yılsa reel büyüme kaydedilebileceğini öngördü. Kurum yeni bir kur şoku için uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s önceki iki raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin tahminini yüzde 3 büyümeden, önce yüzde 1.4 küçülmeye çevirmiş, sonra bunu yüzde 5 küçülmeye revize etmişti.

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Türkiye’nin kredi profilinin ‘geçen üç yılda aşınan kurumsal ve yönetim gücündeki aşınmayı, uygulanan politikalardaki belirsizliği ve dış kırılganlıkları’ yansıttığı belirtilen raporda, “Türkiye’nin finans piyasaları 2019’da geçici olarak istikrar kazandı, ancak o tarihten bu yana politikaların yönü ve şeffaflık konusundaki yeni endişeler istikrarı bozdu” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, politikaların ve şeffaflık konusundaki endişelerin rezervlerin daha da azalmasına, dolarizasyonun artmasına ve kurda tekrar yükselişe yol açtığı vurgulanırken, “Enflasyon ve dış kırılganlıklar yüksek seyretmeye devam ediyor, cari işlemler dengesinde dengenin neredeyse sağlanmasına rağmen lirada devam eden zayıflık bu duruma uygun koşullar yaratıyor” dendi.

‘Tekrar yaşanabilir’

Türkiye’deki jeopolitik tansiyonun tekrar arttığı ve stagflasyonun (ekonomide küçülme ile yüksek enflasyonun beraber görüldüğü durum) daha da sürmesi ihtimalinin bulunduğu belirtilen raporda, bu nedenlerin 2018’deki kur krizinin veya zorlu koşulların tekrarlanmasına yol açabileceği belirtildi.

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İktisat teorisine göre stagflasyon durumunda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselir.

Raporda öne çıkan noktalar şöyle:

Uygun demografisi ve çeşitlendirdiği ticaret ortaklıkları, AB ile gümrük birliği kredi notu açısından Türkiye’nin güçlü unsurları. Ilımlı borç yükü yetkililere bir miktar mali esneklik sunuyor.

Türkiye’nin negatif görünümü göz önüne alındığında pozitif görünüm ya da not yükseltilmesi ihtimali son derece düşük.

Dışarıdan finansal destek ve ABD ile gerilimin azalması kredi notunu olumlu etkileyebilir