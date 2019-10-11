Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye’nin büyüme hedefleri diğer tahminlerle uyumlu değil

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin yeni büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırma riski bulunduğunu ve Türkiye’nin üç yıllık ekonomik hedefleri kapsamındaki diğer öngörülerle uyumlu görünmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s, Türkiye’nin önümüzdeki üç yılda yüzde 5 büyüme hedefinin önemli bir mali teşvik olmadan tutturulmasının mümkün olmayacağını ve büyüme yükselince ödemeler dengesi üzerindeki baskının yeniden başlayacağını söyledi.

Reklam

Türkiye’nin reformlarını uygulayana kadar ödemeler dengesi krizine karşı kırılgan olmaya devam edeceğini belirten Moody’s, yeni ekonomik programın sürdürülemez büyüme hedeflerine dönüşe işaret ettiğini ifade etti.

Türkiye için 2019’da yüzde 0.25 büyüme öngören Moody’s büyümenin 2020-2021’de en az yüzde 3’e yükselmesini bekliyor.

Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

Fitch, Türkiye için 2019 küçülme tahminini aşağı yönlü revize etti

Moody’s: 46 milyar liralık kredinin takibe atılması ‘negatif’

SON HABERLER

ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli taslağı hazırladı. Taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlıkları, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar öngörülüyor.

Savaşa karşı çıkmak suç mu?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş dahi operasyon için “Nihayetinde savaşa giriyoruz” derken iktidar basını ordunun sınırı aşarak giriştiği müdahaleye ‘savaş’ denilmesini bile başlı başına ihanet olarak etiketliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...