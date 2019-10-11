Moody’s: Türkiye’nin büyüme hedefleri diğer tahminlerle uyumlu değil

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin yeni büyüme hedeflerinin makro dengesizlikleri artırma riski bulunduğunu ve Türkiye’nin üç yıllık ekonomik hedefleri kapsamındaki diğer öngörülerle uyumlu görünmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s, Türkiye’nin önümüzdeki üç yılda yüzde 5 büyüme hedefinin önemli bir mali teşvik olmadan tutturulmasının mümkün olmayacağını ve büyüme yükselince ödemeler dengesi üzerindeki baskının yeniden başlayacağını söyledi.

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Türkiye’nin reformlarını uygulayana kadar ödemeler dengesi krizine karşı kırılgan olmaya devam edeceğini belirten Moody’s, yeni ekonomik programın sürdürülemez büyüme hedeflerine dönüşe işaret ettiğini ifade etti.

Türkiye için 2019’da yüzde 0.25 büyüme öngören Moody’s büyümenin 2020-2021’de en az yüzde 3’e yükselmesini bekliyor.