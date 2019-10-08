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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye’nin bir numaralı ihracatçısı olduğu AB çelik pazarı daralacak

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s talebin giderek zayıflamasının atkisiyle, Avrupa çelik pazarının küçüleceği uyarısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eurofer (Avrupa Çelik Derneği) verilerine göre, 2018 sonu itibariyle AB’nin çelik ithalatında Türkiye 6.2 milyon tonla ilk sırada yer alıyor. Türkiye AB’nin hem uzun ürün, hem de yassı çelik ithalatında ilk sırada bulunuyor.

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Moody’s’in sektörel öngörü raporuna göre Avrupa çelik pazarının 2019 yılında yüzde 2.0 ve 2020 yılında yüzde 3.0 düzeyinde küçülmesi bekleniyor.

Moody’s raporunda, ArcelorMittal ve diğer Avrupalı çelik üreticileri bu yıl ve gelecek yıl vuracağı konusunda uyarıldı: “Kalıcı istem zayıflığı ve çelik satışlarından beklenen kar daralması öngörünün negatif kalmasına neden oluyor. Avrupa çelik sektörü için gelecek 12-18 aylık öngörümüz olumsuz. Önümüzdeki 12-18 aylık dönemde, üretim artı dışalım eksi dışsatım olarak ölçülen Avrupa görünür çelik tüketiminin yüzde 2.0 dolayında daralacağını öngörüyoruz.”

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