Moody’s: Türkiye’nin bankacılık sisteminde görünüm halen negatif

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi görünümünün bankaların fonlamadaki ‘kırılganlıkları’ ve gelecek 12-18 ay süresinde finansal güçleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek ‘zorlu faaliyet koşulları’ nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.
Moody’s dün akşam yayınladığı raporunda Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin, yüksek kredi kayıp karşılıkları ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılığının bozulmasına neden olmasını beklediği belirtildi.
Moody’s, geçen ay Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirmişti.
Kuruluşun not indirimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanmış, “Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta” denmişti.