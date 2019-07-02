Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye’nin bankacılık sisteminde görünüm halen negatif

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi görünümünün bankaların fonlamadaki ‘kırılganlıkları’ ve gelecek 12-18 ay süresinde finansal güçleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek ‘zorlu faaliyet koşulları’ nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s dün akşam yayınladığı raporunda Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin, yüksek kredi kayıp karşılıkları ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılığının bozulmasına neden olmasını beklediği belirtildi.

Reklam

Moody’s, geçen ay Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirmişti.

Kuruluşun not indirimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanmış, “Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta” denmişti.

Moody’s, Doğan, Koç ve THY dahil 11 Türk şirketinin notunu düşürdü

Moody’s Türk bankalarının da notunu düşürdü

Not düşüren Moody’s bakanlığın hedefinde: Kuruluşun nesnelliği soru işareti

Moody’s not düşürdü: Kurumlara güven azalıyor, hükümet önlem almıyor

SON HABERLER

Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Kent-rant araştırmalarının el kitabı olacak: Kamusal veriye ulaşım rehberi

Gazeteci Elif İnce tarafından hazırlanan kamusal veriye ulaşım rehberi tüm yurttaşların kamusal verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve ihalelerin kime ne kadara gittiği gibi ‘rantsal’ konulardan hava kalitesi ve koruma altındaki doğal alanlar gibi ‘çevresel’ konulara yanıt arayanlara yardımcı olacak.

Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

İşadımı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

Onun adı edepsizlik değil, yurttaşlık!

“Neden bu kadar kolay dayak yiyoruz?” sorusunu yönelttiğim yazıyı, yurttaşlık meselesine devam edeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Aslında konuyu bugün başka bir bağlam içinde ele almayı düşünürken, AKP’li bir siyasetçinin ifadeleri, ‘örneği’ değiştirmeme neden oldu. AKP’de ‘özgül ağırlığı’ olduğu varsayılan siyasetçi katıldığı televizyon programında genellikle olduğu gibi ‘görkemli’ bir performans sergilemiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...