Moody’s Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürdü: Gerekçe, liranın değer kaybı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürdü.

Euronews’in haberine göre, Moody’s son derecelendirmenin gerekçesi hakkında yaptığı açıklamada, Türk lirasındaki değer kaybını ve fonlama imkanlarının azalma olasılığını ana etmenler olarak gösterdi.

Reklam

Moody’den yapılan açıklamada, “Notların düşmesi, yatırımcı güveninin daha da azalması ve bunun da toptan fonlamaların kısılmasına yol açabileceği yönündeki aşağı yönlü senaryonun ortaya çıkma riskinin azımsanmayacak ölçüde artmış olmasını yansıtmaktadır” denildi.

Moody’s’e göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde bankalar hükümetten ya da Merkez Bankası’ndan destek almak zorunda kalacak. Son notlandırmada 14 bankanın derecesi birer not, dört bankanın iki not ve iki finans şirketinin ‘kurumsal aile notu’ ise birer not indirildi.

Reklam

Türkiye’nin notunu da düşürmüştü

Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba2’den ‘Ba3’e düşürdüğünü, görünümünü ‘negatif’e çevirdiğini açıklamıştı.