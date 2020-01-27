Moody’s: Türkiye’de İslami bankacılık 10 yılda iki kat büyüyecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de hükümetin İslami bankacılık sektöründe büyümeyi yönlendiren girişimlerinin etkisiyle sektörün gelecek 10 yıl içinde varlıklarını ikiye katlayacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s bugün yayınladığı raporda, Türkiye’nin İslami bankacılık sektörünün hali hazırda diğer Müslüman ülkelerden daha küçük olduğunu ve yavaş başlangıcın büyüme için bolca alan tanıdığı anlamına geldiğini ifade etti.

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İslami bankacılığın Türkiye’deki toplam bankacılık varlıkları içinde Eylül 2019 itibariyle yüzde 5.8 paya sahip olduğunu belirten Moody’s, Malezya’da bu oranın yüzde 33 ve Orta Doğu ülkelerinde yüzde 15 ila 77 olduğuna dikkat çekti.

Hükümet dört yılda üç İslami banka kurdu

Türk hükümetinin 2015-2019 döneminde hükümete ait üç yeni İslami banka kurduğunu, erişimi genişlettiğini ve rekabeti artırdığını ifade eden Moody’s şu değerlendirmeyi yaptı: “Buna ek olarak devlet destekli 2.6 milyar dolar yatırım ile 2023 yılında açılacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin büyüme için yeni bir katalizör olacak. Yönetim, İstanbul’u finans için global bir merkez haline getirmek istiyor ve islami bankacılığın gelişmesi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi stratejik planının önemli bir ayağı.”