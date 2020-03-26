Moody’s, Türkiye öngörüsünü yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 küçülmeye çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulunan Moody’s, dünyanın 20 büyük ekonomisi (G20) hakkındaki araştırma notunda Türkiye’nin 2021 yılında da ancak yüzde 0.8 büyüyeceği öngördü.

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Notta şu ifadelere yer verildi: “Gelişmekte olan G20 ülkeleri arasında- Türkiye ekonomisinin en ciddi etkilenen ülke olacağını tahmin ediyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrekte toplam daralmanın milli gelirin yüzde 7’si kadar olacağını öngörüyoruz. Meydana gelen şok Türkiye’de turizm ile bağlantılı sektörlere büyük ihtimalle yaz boyunca önemli zarar verecek.”

Moody’s raporunda Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin ‘corona‘ krizinden sonra gelişmiş ekonomilere kıyasla daha zayıf bir toparlanma sergileyeceği tespitinde bulunularak, “Yabancı yatırımcılara görece daha açık sermaye piyasalarına sahip ülkeler, ekonomik büyüme görünümünün bozulmasıyla birlikte finans piyasalarındaki riskten kaçış dalgalarına karşı daha kırılgan olacaklar” dendi.