Moody’s, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonominin gelecek iki yıl içinde zayıf seyretmeye devam edeceğini ancak resesyon beklemediklerini açıklarken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini de yükseltti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Moody’s, bugün yayınladığı ‘Küresel Makro Görünüm 2020-2021’ adlı raporunda, Türk ekonomisindeki toparlanmanın beklentilerinden daha güçlü olduğunu ifade etti ve Türkiye büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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Ancak raporda ABD’nin yaptırım tehdidinin büyüme karşısında risk oluşturduğu belirtildi. Açıklamada “Türkiye’nin büyüme ivmesi büyüme dostu mali politika nedeniyle beklediğimizden daha hızlı iyileşiyor, 2019 yılı büyüme beklentimizi %0.2’ye, 2020 ve 2021 beklentilerimizi %3’e yukarı yönde revize ettik” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı ve dolarizasyon konusunda gerekli adımları atmadığını da belirten Moody’s, enflasyondaki hızlı gerilemenin ise Merkez Bankası’na (TCMB) faiz indirimi için alan açmaya devam ettiğini kaydetti.

Raporda Türkiye’nin konjonktürel toparlanmasına yönelik risklerin sert gevşemeden kaynakladığı ifade edildi. Raporda ayrıca “Yeni Ekonomi Programı’nda 2020-2022 arasında %5’lik sert büyüme hedefi belirlendi, bu bizim beklentimizin çok üzerinde. Ekonomik büyümenin %5’e yükselmesi için gereken ekonomik destek, ekonomide aşırı ısınmaya, cari açığın artmasına, enflasyonda yukarı yönlü baskıya neden olabilir” dendi.

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Raporda, Türkiye’nin, Suriye’ye müdahalesi sonrasında jeopolitik risklerle ve ABD’den yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.

Moody’s küresel ekonomiye ilişkin ise “Şu an ekonomilerdeki düşük büyüme, düşük enflasyon ve sınırlı politika alanı küresel ekonomiyi risklere karşı daha kırılgan hale getiriyor” dedi. G20 ekonomileri için 2020’de yıllık %2.6 büyüme beklentilerini koruyan Moody’s, ABD ve Çin ekonomilerinde 2020’de yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyor.