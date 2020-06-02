Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti.

Fotoğraf: Reuters

Kuruluş, Türk bankaları ile ilgili rapor yayınladı. Buna göre, düşük kredi hacimleri ve yüksek provizyonlar nedeniyle Türk bankalarının karlılığının baskılanması bekleniyor. Moody’s ayrıca liradaki değer kaybı nedeniyle sermayeler üzerinde de ilave baskı öngörüyor.

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Rapordaki açıklamaya göre, ‘corona’ salgınının yarattığı derin ekonomik bozulma kredi borçlularının geri ödeme kapasitelerini düşürecek, bu da sorunlu kredileri artıracak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile (KOBİ), turizm ve ulaşım sektörlerinde daha fazla riski olan bankalar ise bu durumdan daha fazla etkilenecek.

Moody’s açıklamasında, ekonomi yetkililerinin destek tedbirlerinin ise Türk bankalarının kredi profillerindeki zayıflamayı sadece kısmen dengeleyeceği kaydedildi.

Moody’s ayrıca, milli gelirin bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021’de ise yüzde 3.5’lik kısmi toparlanma olacağını öngörürken, bunun da bankaların kredi profilinde bozulmalara yol açabileceğini kaydetti.