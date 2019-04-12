Moody’s: Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 2 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

OECD de Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 1.8, IMF ise yüzde 2.5 küçüleceğini öngörmüştü.

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Moody’s, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 17 olarak açıkladı.

Moody’s değerlendirmesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Bakan (Berat) Albayrak’ın çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay veriyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı.”

Ekonomistler başta 2019’un ilk yarısında olmak üzere beklentilerde yapılan aşağı yönlü revizyonlara liradaki değer kaybının enflasyona ve ithal girdi kaynaklı üretime negatif etkisini, yavaşlayan iç talebi, Türkiye ekonomisinin ihracatının yarısını yaptığı AB ekonomilerindeki yavaşlama trendini ve yüksek faizleri neden olarak gösteriyor.

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