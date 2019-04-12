Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 2 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

OECD de Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 1.8, IMF ise yüzde 2.5 küçüleceğini öngörmüştü.

Reklam

Moody’s, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 17 olarak açıkladı.

Moody’s değerlendirmesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Bakan (Berat) Albayrak’ın çarşamba günü açıkladığı reform programı bir dizi önemli politika alanında çok az detay veriyor. Bütçe tedbirleri için detay veya spesifik takvim yer almadı.

Ekonomistler başta 2019’un ilk yarısında olmak üzere beklentilerde yapılan aşağı yönlü revizyonlara liradaki değer kaybının enflasyona ve ithal girdi kaynaklı üretime negatif etkisini, yavaşlayan iç talebi, Türkiye ekonomisinin ihracatının yarısını yaptığı AB ekonomilerindeki yavaşlama trendini ve yüksek faizleri neden olarak gösteriyor.

Reklam

Reuters’tan Türkiye anketi: Büyüme ve enflasyon beklentileri hedeflerin uzağında

OECD tahminini revize etti: Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 1.8 daralacak

Moody’s: Kredi büyümesi için alınan tedbirler bankaları olumsuz etkiledi

Moody’s Türkiye’deki finans dışı şirketlerin görünümü konusunda ‘negatif’

Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Standard&Poor’s ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s, 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Moody’s Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürdü: Gerekçe, liranın değer kaybı

Moody’s, dokuz bankanın ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü

Moody’s en sağlıklı yedi şirketi açıkladı: ‘En savunmasız’ Doğuş ve Yaşar Holding

Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi ‘muhtemelen’ daralmaya girdi

Moody’s ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü: Bankadan döviz çekilmesi engellenebilir

IMF: Türkiye 2019’da yüzde 2.5 daralır, 2020’de yüzde 2.5 büyür



SON HABERLER

‘Cübbeli’nin damadına İBB’den 1.8 milyonluk ihale

İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihale, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının şirketine verildi. Ünlü’nün damadına ait şirket ile 3 Nisan günü, 1.8 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...