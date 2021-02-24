Moody’s Türkiye büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin üç yıllık büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre kuruluşun ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ şubat ayı güncelleme raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde beş daralması yönündeki öngörü 1.1 büyüme olarak revize edildi. 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.5’ten 4’e, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminin da yüzde 4’ten 5’e yükseltildi.

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Raporda şu ifadelere yer verildi: “G-20 ekonomileri büyümeye geri dönecek. Fakat 2021 yılında iyileşme tek tip olmayacak. Tüm G-20 ülkelerinde GSYH’nin geçen yıla göre artmasını bekliyoruz ancak bazı ülkelerin tam kapasiteye dönmesi diğerlerinden daha uzun sürebilir. Bunda salgın yönetimi kadar mali ve parasal politika tepkisi de önemli bir rol oynayacaktır.”

Bunun yanında, G-20 ülkelerinin 2021 yılında yüzde 5.3, 2022 yılında ise yüzde 4.5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği, Avro Bölgesi’nde ise büyümenin bu yıl yüzde 3.7, gelecek yıl yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.