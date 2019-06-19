Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s Türk bankalarının da notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Moody’s açıklamayı dün gece yaptı.

Reklam

Moody’s en son geçtiğimiz eylül ayında dokuz bankanın notunu B1’den B2’ye düşürmüştü.

Not değişimleri şöyle:

Banka Not
Akbank B3 -> B2
Alternatif Bank B3 -> caa1
Deniz Bank B3 -> caa1
Turk Exim B2 -> B3
HSBC Bank caa1 -> caa2
ING Bank B3 -> caa1
Nurol Bank caa1 -> caa2
Odea Bank B3 -> caa1
QNB Finansbank B2 -> B3
Şekerbank caa1 -> caa2
T.C. Ziraat Bankası b2 -> caa1
Türk Ekonomi Bankası B2 -> B3
Türkiye Garanti Bankası b2 -> b3
Türkiye Halk Bankası caa1 -> caa2
Türkiye İş Bankası B3 -> caa1
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası B3 -> caa1
Türkiye Vakıflar Bankası b3 -> caa2
Yapı Kredi Bankası B2 -> B3

Moody’s cuma günü Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe göstererek Ba3’ten B1’e düşürmüş, kredi notu görünümünü ise negatifte tutmuştu.

Reklam

Moody’s’in B1 notu yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altında.

Not düşüren Moody’s bakanlığın hedefinde: Kuruluşun nesnelliği soru işareti

Moody’s not düşürdü: Kurumlara güven azalıyor, hükümet önlem almıyor

SON HABERLER

Erdoğan 23 Haziran’ın galibini açıkladı

Konuşmalarını on yıllardır dinlediğim ve söylemini anladığım Erdoğan, İmamoğlu’nun seçilmesini önleyebileceğini hissetseydi, ‘Ordu hadisesi’ dolayısıyla CHP adayına “Bu millet seni sandığa gömer” der, ‘makama gelmek’ten falan hiç bahsetmezdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...