Moody’s sorunlu kredilerde ani yükselişe dikkat çekti: Kredi notu açısından negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarında sorunlu kredilerde bir haftada 800 milyon dolarlık artış görülmesinin kredi notu açısından negatif olduğunu bildirdi.

Reuters’ın haberine göre Moody’s tarafından yayınlanan ve not derecelendirmesi anlamına gelmeyen değerlendirmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 Haziran’da sona eren hafta itibariyle yayınladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, “Veriler önceki haftaya göre, yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) artışa, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi notu açısından negatif” dendi.

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Sorunlu kredilerdeki artışın güçlü ve sürekli hale gelmesi halinde bankaların kredi zarar provizyonlarının artırmak zorunda kalacağına dikkat çekilen raporda, “Bu durum kârlılığı düşürür” ifadesi kullanıldı.

Moody’s sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 aylık dönemde yüzde 4’ün ‘oldukça üzerinde’ bir seviyeye yükselmesini öngörüyor. BDDK verilerine göre sektörün takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı mayıs itibariyle yüzde 2.8 düzeyinde bulunuyor.

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Son olarak, Türkiye Bankalar Birliği’ne üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kredilerin mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar liraya yükseldiği bildirilmişti.