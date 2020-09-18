Moody’s sekiz Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ardından sekiz şirketin de notunu indirdi.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s açıklamasına göre kredi notları ‘B1’den ‘B2’ye çekilen ve görünümü ‘Negatif’ olarak belirlenen şirketler şöyle:

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Anadolu Efes

Coca Cola İçecek

Erdemir

Koç Holding

OYAK

Turkcell

TÜPRAŞ

Şişe Cam

Erdoğan, ‘Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok’ demişti

Moody’s geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirmiş, görünümü de ‘negatif’ olarak teyit etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı” diye konuşmuştu.