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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s not indirince Türk tahvilleri değer kaybetti

Türkiye’nin dolar cinsi devlet tahvilleri Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından değer kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Moody’s cuma gecesi yayınladığı değerlendirmede, Türkiye’nin dış kırılganlıklarının ödemeler dengesi krizine sebep olabileceğini belirterek, kredi notunu B1’den B2’ye indirip görünümünü de ‘negatif‘ olarak bırakmıştı.

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Negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle Türkiye’nin kredi notunun düşürülebileceğine işaret ediyor.

Refinitiv verilerine göre 2023 vadeli ve 2030 vadeli tahviller, en sert düşüşlerinden birini yaşayarak 1 sentin üzerinde kayıpla sırasıyla 94.02 ve 132.42 dolar seviyesine geriledi.

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