Moody’s not indirince Türk tahvilleri değer kaybetti

Türkiye’nin dolar cinsi devlet tahvilleri Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından değer kaybetti.
Moody’s cuma gecesi yayınladığı değerlendirmede, Türkiye’nin dış kırılganlıklarının ödemeler dengesi krizine sebep olabileceğini belirterek, kredi notunu B1’den B2’ye indirip görünümünü de ‘negatif‘ olarak bırakmıştı.
Negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle Türkiye’nin kredi notunun düşürülebileceğine işaret ediyor.
Refinitiv verilerine göre 2023 vadeli ve 2030 vadeli tahviller, en sert düşüşlerinden birini yaşayarak 1 sentin üzerinde kayıpla sırasıyla 94.02 ve 132.42 dolar seviyesine geriledi.