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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s not düşürdü: Kurumlara güven azalıyor, hükümet önlem almıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürdü. Kurum ekonominin görünümünü negatif olarak sınıflandırdı.

Fotoğraf: Reuters

Kredi derecelendirmede dünyanın önde gelen üç kurumundan biri olan Moody’s, başlıca not düşürme gerekçesi olarak Türkiye’nin döviz rezervlerindeki düşük seviyeyi gösterdi.

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Raporda Türkiye’de kurumlara olan güvenin azaldığı ve hükümetin ise gerekli önlemi almadığına dikkat çekildi.

Moody’s’in  B1 notu yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altında.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Türkiye’yi B+ notuyla aynı seviyede değerlendiriyor. Fitch ise BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altında not veriyor.

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