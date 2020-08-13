Moody’s: Liranın dibi görmesi bankaların notu için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türk lirasının dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s bugün yayınladığı notunda liradaki zayıf seyrin muhtemelen sorunlu kredileri ve kredi kayıp karşılıklarını artıracağını, karlılığı ve sermaye oranlarını düşüreceğini ifade etti.

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Dolar/TL kuru hafta başında sert yükselişle 7.3650 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarının desteğiyle tarihi rekorun altında ancak dalgalı seyir izliyor.

Moody’s notuna göre lirada son dönemdeki zayıf seyir, corona virüsüyle ilgili aksamaları daha da kötüleştirecek ve dış finansmanın azalması riskini kuvvetlendirecek.

Nota göre haziran ayı itibariyle, Türk bankalarının kredilerinin yüzde 35’i başta dolar ve avro olmak üzere yabancı para cinsinden.

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Lirada değer kaybının devam etmesi, döviz geliri olmayan ve tedbir almayan şirketlerin geri ödeme kapasitesini azaltacak.

Bunun sonucunda yüksek kredi kayıp karşılıkları, karlılığı zayıflatacak.

Moody’s, yatırımcıların Türkiye ile ilgili endişelerinin ve Türk bankalarının ödeme gücünün döviz finasmanına erişimi azaltmasını beklediğini açıkladı.

Kurum, bu durumun haziran sonundaki 54 milyar dolarlık kısa vadeli döviz refinansman ihtiyacı nedeniyle Türk bankalarının kırılganlığı olduğunu belirtti.