Moody’s: Kredi büyümesi için alınan tedbirler bankaları olumsuz etkiledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankaları olumsuz etkilediğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘2019-2020’ raporunda Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.
Moody’s’den bugün yeni bir açıklama geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu yaptığı açıklamada “Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif” dedi.
Açıklamada alınan tedbirlerin beklenmedik risklere yol açarak marjları olumsuz yönde etkilediği belirtilirken, 2019’da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2 daralmasını ve enflasyonun yüzde 17 olmasını bekledikleri ifade edildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu yaptığı açıklamanın devamı şöyle:
“Türk bankaları 2018’de kredi büyümesindeki düşmenin ardından ekonomiye kredi vermeyi sürdürme baskısı altındalar. Örneğin, 16 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını düşürmüş, 27 Şubat’ta ise Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, bankaların kredi vermeye devam etmesini istemişti. 2018’de Türkiye ekonomisinde önemli bir yavaşlama gerçekleşmiş ve tahsili gecikmiş alacaklarda bir artış meydana gelmiştir. Ve yine 2018’de lira, ABD Doları karşısında yüzde 28 değer kaybetmiştir. 2019 yılı için Türkiye’nin GSYİH’nin yüzde 2 daralmasını ve enflasyonun yüzde 17 olmasını bekliyoruz.”