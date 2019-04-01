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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s iyimser değil: Döviz rezervindeki düşüş kredi notu için olumsuz olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın döviz rezervndeki düşüşün Türkiye’nin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Bugün yayımlanan Moody’s raporu not derecelendirme niteliği taşımıyor. Rapor ‘Türkiye’de tekrar finansal dalgalanma ve TL’nin değer kaybı 31 Mart seçimleri sonrasında büyük ihtimalle politika belirsizliğini artıracak’ başlığını taşıyor. Raporda para ve maliye politikasının ekonomideki daralmaya verdiği tepkinin yarattığı belirsizlik nedeniyle ülkeden sermaye kaçışı ihtimalinin arttığı ifade edildi.

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Raporda, “Brüt ve net rezervler zaten son derece düşük sevilerdeydi… gerilemesi Türkiye’nin dış kırılganlığını artırıyor” dendi.

Moody’s rezervdeki düşüşün yerel seçim öncesinde Merkez Bankası’nın lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale etmesine işaret ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya dikkat çekiler raporda önümüzdeki süreçle ilgili şu öngörüde bulunuldu: “Hafta sonunda yapılan mahalli seçimler büyük ihtimalle makro ekonomi politikalarının bundan sonraki patikası ve dolayısıyla piyasalardaki şokun devam edip etmeyeceğini belirleyecektir.”

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