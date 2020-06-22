Moody’s G20 ekonomilerinde küçülme öngörüsünü yüzde 4’ten 4.6’ya çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, bu yıl Covid-19 nedeniyle yüzde 4 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomileri için tahminlerini yüzde 4.6 olarak güncelledi. Türkiye için yapılan tahminlerde ise değişiklik yok; bu yıl yüzde 5 daralma, seneye 3.5’lik büyüme bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında küresel ekonominin hayata geri döndüğü ancak pandemi döneminde toparlanmanın uzun ve zorlu olacağı ifade edildi.

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‘Etkiler beklenenden daha büyük olacak’

Yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanmanın beklendiğinin belirtildiği açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin ikinci çeyrekteki ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerinin düşünülenden daha büyük olacağı ifade edildi.

‘Gelecek yıl büyüme yüzde 5.2’

Açıklamada Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Arjantin’in bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Ayrıca G20 ekonomilerinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4.8’den yüzde 5.2’ye yükseltildi.

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‘Gelişmiş ekonomilerde yüzde 6.4 daralma’

G20’nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 6.4 küçüleceği tahmin edilen açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 1.6 daralacağı öngörüldü.

Ayrıca G20’nin gelişmiş ekonomilerinin seneye yüzde 4.8, gelişmekte olan ekonomilerin de yüzde 5.9’luk büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Moody’s’in nisandaki tahminlerinde G20’nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5.8 küçülmesi beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 1 daralacağı tahmin edilmişti.

Avro bölgesinde 8.5’lik daralma

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.7 küçülmesinin, seneye ise yüzde 4.5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Avro bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8.5 daralacağı, seneye yüzde 6.2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa’da Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 6.7 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ve Britanya ekonomilerinin yüzde 10.1’lik daralma göstermesinin beklendiği ifade edildi.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya ekonomisinin ise yüzde 9.7 küçüleceği tahmin edildi.

‘Çin’de seneye 7.1 büyüme’

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ekonominin bu yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 7.1 büyüyeceği öngörüldü.