Moody’s, Doğan, Koç ve THY dahil 11 Türk şirketinin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s’in dün geceki açıklamasına göre, kredi notları B1’e düşürülen şirketler, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek , Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Tüpraş olarak sıralanırken, yine not indirimine gidilen Erdemir, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Turkcell ve Şişecam yeni bir not indirimi için izlemeye alındı.

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Petkim ise not indirimi için izlemeye alındı.

Moody’s’in B1 notu yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altında.

Moody’s cuma günü Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin yaşanma ihtimalinin artmaya devam etmesini gerekçe göstererek bir kademe düşürmüş, kredi notu görünümünü ise negatifte tutmuştu.

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Moody’s dün de 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirmişti.