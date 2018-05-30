Moody’s büyüme tahminini düşürdü: Darbeyi Erdoğan’ın açıklamaları vurdu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin büyüme tahmini düşürürken, ekonomi üzerinde daha fazla aşağı yönlü risk gördüğünü belirtti.

Moody’s tarafından bugün yayımlanan küresel makro görünüm raporunda Türkiye hakkında değerlendirme içeren bir bölüm de yer aldı.

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Raporda Türkiye’nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4’ten yüzde 2.5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3.5’ten yüzde 2’ye indirildiği ifade edildi.

Raporda TL’nin gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinden daha keskin değer kaybetmesi, ikincil piyasa faizlerindeki artış ve enflasyondaki yükselişe dikkat çekilerek, “Bundan önce döngüsel faktörler ve maliye ile para politikasında gevşeme nedeniyle ekonomide yavaşlama bekliyorduk. Tüm bu faktörler özel tüketim, yatırımlar ve nihai olarak yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratacak” denildi.

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Raporda ekonomik büyümeyi artırma amaçlı genişlemeci para ve maliye politikalarının ekonomik ve finansal istikrar üzerindeki riskleri artırdığı ifade edildi.

Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Londra’da yatırımcılara yaptığı açıklamalara da dikkat çekilerek, “Erdoğan’ın seçimler sonrasında para politikası üzerinde kontrolün sağlanması açıklamaları Türkiye Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleme çerçevesinin kredibilitesine daha da zarar verdi. Bu açıklamalar Merkez Bankası’nın bağımsızlığını zayıflattı, hukukun üstünlüğüne bir darbe daha vurdu” dedi.