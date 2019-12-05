Moody’s: BDDK’nın ‘batık kredi’ kararı Türk bankaları için olumlu

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Grubunun Alevilere yönelik gerçekleşen sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması için Meclis başkanlığına verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı. Önergeye ilişkin konuşma için kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Alevi vatandaşlara karşı ayrımcılık yapıldığını öne süren konuşmasına MHP’li vekil Olcay Kılavuz, müdahale etti ve Tanrıkulu’na hakaret etti. Çıkan tartışmada MHP’li vekil Cemal Enginyurt, Tankırulu’nun ‘it’ dediğini iddia etti, Tankıkulu ise bunu yalanladı.