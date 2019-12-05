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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: BDDK’nın ‘batık kredi’ kararı Türk bankaları için olumlu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredilerin (batık krediler) silinmesine imkan tanıyan kararının Türk bankaları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türk bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yüzde 3’ünün Grup 5 kredilerden oluştuğunu belirten Moody’s, bu değişikliğin bankaların sorunlu kredi satışını kolaylaştıracağını belirtti.

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BDDK geçen hafta kredilerin sınıflandırılması ve ayrılacak karşılıklar düzenlemesinde değişikliğe gitmişti. Buna göre bankalar borçlunun temerrüdü nedeniyle ayırdığı karşılıkların geri kazanılmasının mümkün olmadığı hallerde krediyi bilanço kayıtlarından düşebilecek.

Ekim ayı sonu için bankacılık sektörünün takipteki kredi oranı yüzde 5.15 seviyesinde.

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