Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: ABD yaptırımları Türkiye’nin riskini artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye’nin riskini artıracağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’nın haberine göre, Moody’s, Türkiye’nin ABD’nin yanında AB ile de ilişkilerinde bozulmanın, Türkiye’nin genel kredi profiline yönelik jeopolitik riskin öneminin altını çizdi ve dışsal risklerin Türkiye ekonomisinin zayıf noktası olduğunu kaydetti.

Reklam

Moody’s şu ifadeleri kullandı: “İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye’nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri artırmaktadır. Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye’nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir.”

Moody’s: Türkiye’nin büyüme hedefleri diğer tahminlerle uyumlu değil

Stres testi yapan Fitch: Kamu bankaları riskli durumda, en zayıfı Halkbank

Fitch, Türkiye için 2019 küçülme tahminini aşağı yönlü revize etti

Moody’s: 46 milyar liralık kredinin takibe atılması ‘negatif’

SON HABERLER

Halkbank’tan ABD’ye iddianame tepkisi: Emsali görülmemiş yetki aşımı

Halkbank ABD’nin Halkbank hakkında yargı süreci başlatmasının, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye’ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olduğunu belirterek, haksız olarak nitelediği dava ile ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...