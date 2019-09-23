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Yaramazlara biraz batar!

Moody’s: 46 milyar liralık kredinin takibe atılması ‘negatif’

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 46 milyar TL tutarındaki kredinin takipteki kredilere atılması talimatının Türk bankalarının karlılığını azaltacağını bu yüzden de bankalar için negatif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, kurum tarafından açıklanan 46 milyar liralık batık kredilerin çoğunun döviz cinsinden olduğunu, yarısının inşaat ve enerji sektörüne ait olduğunu söylemişti. Aydın ayrıca bankaların kredileri yapılandıramadığı için böyle bir adım atıldığını ifade etmişti.

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Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede, ayrıca, Türk ekonomisinin 2019’da daralacağı ve enflasyonun Merkez Bankası’nın hedeflerinin üzerinde kalmasının beklediğine işaret edildi.

BDDK 46 milyar lira (8.1 milyar dolar) büyüklüğündeki kredinin NPL olarak sınıflandırılmasını ve kredi zarar karşılığı ayrılmasını istedi.

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