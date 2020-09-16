Moody’s 13 Türk bankasının notunu indirdi, görünüm ‘negatif’

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s dün akşam yayınladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü ‘negatif’ olarak bıraktı.

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Moody’s cuma gecesi dış kırılganlıklarının ödemeler dengesi krizine sebep olabileceğine dikkat çekerek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürmüştü.

Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanın karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirdi.

Bankalar şunlar:

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