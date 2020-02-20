Montreal’de 200 aracın karıştığı zincirleme kaza: İki kişi öldü, 100 kişi yaralandı

Kanada’nın karlar altındaki Montreal kentinde 200 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; iki kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Kaza, dün öğle saatlerinde, kentin işlek bir otoyolunda meydana geldi. Polisin açıklamasında, yaralılardan bazılarının araçlarında sıkıştıkları ve güçlükle çıkarıldıkları, dokuz kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Açıklamaya göre kazaya karışan araçlar arasında okul minibüsü ve patlama tehlikesi olan madde taşıyan bir tanker de bulunuyor.

Onlarca aracın birbirine girdiğini, bazılarının diğerlerinin üstüne çıktığını söyleyen polis sözcüsü şöyle devam etti: “Görüş mesafesi çok düştüğü için kazanın meydana geldiğini düşünüyoruz. Çoğu araç ağır hasarlı, bir kısmını çektik. Diğerlerini de kaldıracağız.”

Kaza sonrasında trafiğe kapanan otoyolun bu akşama kadar açılacağı belirtildi.