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Yaramazlara biraz batar!

Monroe’nun, ‘Erkekler Sarışın Sever’ filminde giydiği kırmızı elbise 250 bin dolara satıldı

Hollywood’un sarışın bombası Marliyn Monroe’nun, ağırlıklı olarak filmlerde giydiği kıyafetlerden ve kişisel eşyalarından oluşan 115 parçalık koleksiyon ABD’nin California eyaletinde, Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmayla satıldı.

Fotoğraflar: Julien’s Auctions

1962’de 36 yaşında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden ABD’li oyuncunun 1953 yapımı ‘Erkekler Sarışın Sever’ (Gentlemen Prefer Blondes) giydiği kırmızı ipek elbise 250 bin dolara (1.43 milyon lira), 1954 yapımı ‘There’s No Business Like Show’ filminde giydiği kıyafet ise 280 bin dolara (1.6 milyon lira) alıcı buldu.

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Monroe’nun 1954 yapımı ‘Dönüşü Olmayan Nehir’ filminin (River of No Return) finalinde giydiği sarı, yere kadar uzun elbise 175 bin dolara (999 bin 600 lira), 1958 yılında, ‘Bazıları Sıcak Sever’ (Some Like It Hot) filminin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktığı siyah elbisesi 100 bin dolara (571 bin 200 lira) satıldı.

Müzayedede satılan eşyalar arasında 1962 yılında, ölmeden önceki son fotoğraf çekimi için poz verdiği ahşap tabure de vardı. Tabure 80 bin dolara (457 bin lira) alıcı buldu.

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