Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine karşı çıkanların Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyenler olduğunu öne sürdü.

SETA’da düzenlenen bir sempozyumda konuşan Erdoğan, parlamenter sistemin monarşiye ve diktatörlüklere yol açtığını savunarak, “Teoride parlamenter sistem monarşiye karşı verilen mücadelenin ürünüdür. Avrupa ülkelerinde kralların olduğunu görüyoruz. Japonya gibi Tayland gibi dünyanın başka yerlerinde de benzer durumlarla karşılaşılabiliyor. Adı cumhuriyet olduğu halde diktatörlükle idare edilen yönetimler de mevcuttur” dedi.

‘Benim 16 Nisan’a çıkacağımın garantisi var mı?’

Yeni sisteme karşı çıkanların halka güvenmediğini ve yalan söylediğini ileri süren Erdoğan, “Bu gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek şahıslar üzerinden ürettikleri yalanla kafa bulandırmaya çalışıyorlar. İşleri güçleri Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan fani ya… Benim 16 Nisan’a çıkacağımın garantisi var mı? Biz burada sistem mücadelesi veriyoruz” diye konuştu.

‘Bayrağımıza karşı çıkanlar ‘Hayır’ diyor’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine geçişin ‘sıradan’ bir olay olmadığını savunan Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ diyecek olanlara “Ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenler, bayrağımıza karşı çıkanlar, ne yazık ki bu ülkede milli ve yerli olanlara karşı çıkanlar ‘Hayır’ diyor. Ana muhalefet de bunlarla hareket ediyor” dedi.