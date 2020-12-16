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Yaramazlara biraz batar!

Mona Lisa’yla ‘yakınlaşmak’ ve gözlerinin içine bakmak için 98 bin dolar ödedi

Açık artırmayla 98 bin dolar (765 bin lira) ödeyen şanslı kişi, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunu yakından görme şansına sahip olacak.

Kimliği açıklanmayan şanslı alıcı, Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen Da Vinci tablosunun yıllık incelemesine katılacak.

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Her yıl duvardan indirilerek sergilendiği cam kabından çıkarılan tablonun uzmanlar tarafından kontrolü yapılıyor.

En çok parayı ödeyerek bu deneyimi yaşamaya hak kazanan kişi “Doğru’dan Mona Lisa’nın gözlerinin içine bakıp bu ikonik eseri yakından görme” şansına sahip oldu.

Chirstie’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmadan elde edilen gelir salgın nedeniyle zor bir yıl geçiren müze için kullanılacak.

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