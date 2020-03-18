Moldova’da ‘corona’dan ilk ölüm

Moldova, yeni tip corona virüsünden ilk ölüm haberini duyurdu.
3.5 milyon nüfuslu ülkede 18 Mart itibariyle 30 vaka tespit edilmiş durumda.
Moldova hükümeti salı günü ülkede virüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü hal ilan etmişti.
Yaramazlara biraz batar!
Moldova, yeni tip corona virüsünden ilk ölüm haberini duyurdu.
3.5 milyon nüfuslu ülkede 18 Mart itibariyle 30 vaka tespit edilmiş durumda.
Moldova hükümeti salı günü ülkede virüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü hal ilan etmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsünün yayılmasını önlemek içi alınan önlemleri duyurdu.
Norveç Futbol Federasyonu 2020’de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2021 yılına ertelendiğini duyurdu.
Evde zaman geçirmek o kadar da vahim bir durum değil. Bu günler geçer, yine dışarı çıkar ve sosyallikten perişan oluruz nasıl olsa.
Türkiye’de işyerlerinin ancak yarısına yakını, virüs salgınına karşı kriz yönetimi planına sahip. Uzaktan çalışmaya hazırlıklı işyerlerinin oranı yüzde 26. Dört kişiden biri, virüs tehlikesinin ‘iki aydan fazla-altı ay’ süreceğini düşünüyor.
Tayvan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den dönen 15 kişilik turist kafilesindeki dört kişide corona virüsüne rastlandığını duyurdu.