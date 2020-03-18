Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moldova’da ‘corona’dan ilk ölüm

Moldova, yeni tip corona virüsünden ilk ölüm haberini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

3.5 milyon nüfuslu ülkede 18 Mart itibariyle 30 vaka tespit edilmiş durumda.

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Moldova hükümeti salı günü ülkede virüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü hal ilan etmişti.

‘Corona’ bu kez Moldova’da

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