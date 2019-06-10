Moldova’da hükümet krizi: Devlet başkanı görevden alındı, parlamento feshedildi

Moldova Anayasa Mahkemesi, koalisyon hükümetinin ‘yasal’ olmadığına karar vererek Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un yetkilerini bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip’e verdi.

Fotoğraflar: Reuters

Geçici Cumhurbaşkanı Pavel Filip parlamentoyu fesheden ve erken seçimi öngören kararı imzaladı.

Moldova’da önceki gün Rusya yanlısı Sosyalist Parti ile Avrupa Birliği (AB) yanlısı ACUM koalisyon hükümeti kurmuş, üç aydır süren koalisyon arayışı son bulmuştu.

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Moldova Anayasa Mahkemesi 7 Haziran’da, genel seçimlerin üzerinden üç ay geçmesi ve hükümet kurulamaması nedeniyle parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim kararı alınması gerektiğine hükmetmişti. Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise mahkeme kararını reddetmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra parlamentonun feshini gerektirecek yasal süre 8 Haziran’da dolmuştu fakat koalisyon hükümeti de aynı gün kurulmuştu.

Reuters’ın haberine göre koalisyon hükümetinin kurulmasının hemen ardından dün siyasi kriz baş gösterdi. Koalisyon hükümeti parlamentoda yemin ederek göreve başladıktan sonra Anayasa Mahkemesi hükümetin ‘yasal’ olmadığını açıkladı.

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Demokrat Parti destekçileri protestolar sırasında başkent Kişinev’de meclis önünde çadır kurdular.

Cumhurbaşkanının yetkileri alındı

Yüksek mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon’dan aldı ve bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip’e verdi.

Filip da parlamentoyu fesheden ve eylülde erken seçim yapılmasını öngören kararı dün imzaladı. En demokratik yöntemin erken seçim olduğunu savunan Filip, “Cumhurbaşkanlığı hakkı bulunmayan İgor Dodon dahil artık partilerin mevcut tutumlarını değiştirmesi gerekiyor” dedi.

Yetkilerinin Pavel Filip’e verilmesine tepki gösteren Dodon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İktidarı gasp etmek amacıyla Anayasa Mahkemesi’ni kullanmak çaresiz bir adımdır” dedi.

Kişinev’de binlerce kişi oluşan siyasi krizin yarattığı ekonomik ve toplumsal olumsuzlukları protesto etti.

Kurulan koalisyon hükümetinin iç ve dış politikada farklı görüşlerin ortak bir amaç için bir araya gelebileceğinin göstergesi olduğunu ifade eden Dodon, “Demokrat Parti, iktidarı, parlamentonun çoğunluğuna ve meşru hükümete devretmek istemiyor” dedi.