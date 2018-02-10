Mohaçlı köylüler ‘Osmanlı’yı kaçırdıklarına’ inandıkları kostümlerle kış festivali düzenliyor

Macaristan’da Osmanlı ordusu askerlerini 1526 Mohaç Savaşı’ndan sonra korkutup kaçırdıklarını söyleyen köylüler, bunu her yıl kış festivaliyle kutluyor.

Euronews’ten Andrea Hajagos’un haberine göre Busojaras festivalininin kökeni Ağustos 1526 Mohaç Savaşı’na dayanıyor.

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Osmanlı ordusu, Macaristan Krallığı’nı bu savaşta birkaç saat içinde yenerek Macaristan’ın büyük bölümünü topraklarına katmıştı.

Mohaçlı köylüler, zaferden sonra kendilerinin boynuzlu kostümler giyerek Osmanlı askerlerini kaçırdıklarına inanıyorlar.

Altı günlük festivalde kış mevsiminin sona ermesi kutlanıyor. Köylüler 500 yıl önceki gibi kostümler giyerek ne kadar çok ses çıkartırlarsa soğuk havaların o kadar hızlı uzaklaşacağını düşünüyor.

Köy meydanında festivalin son gününde dev bir ateş yakılacak.