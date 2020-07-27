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Yaramazlara biraz batar!

Moderna’nın Covid-19 aşı adayında son aşama: İnsanlar üzerinde denenecek

Moderna Inc Covid-19 aşı adayını, ABD hükümetinin desteklediği son aşama aşı denemelerinde hastalığa yakalanmamış 30 bin yetişkin üzerinde test edecek.

Fotoğraf: Biontech

‘COVE’ adı verilen denemeler Covid-19 aşısının geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını hızlandırmayı amaçlayan ABD hükümetinin Warp Speed Operasyonu kapsamındaki ilk deneme olacak.

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Hükümet, büyük ölçekli insan denemelerine başlayacak ilk projelerden biri olarak seçtiği Moderna’nın aşı projesine yaklaşık bir milyar dolarlık destek sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre araştırmanın asıl amacı COVID-19 hastalığının önlenmesi olacak.

Cambridge, Massachusetts merkezli Moderna’nın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 11 primli seyretti.

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