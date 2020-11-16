Moderna: Covid-19 aşımız yüzde 94.5 etkili oldu

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdiği Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Moderna, Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen ‘corona’ aşısının faz 3 aşamasında yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığının açıklamasından sonra bu alanda umut vaat eden duyuruyu yapan ikinci şirket oldu.

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Aşının, denemelerden başarılı sonuç alınsa da onay alması ve seri üretime geçilmesi için bir dizi testten daha geçirilmesi gerekiyor.

İki aşı da ‘RNA’ veya ‘mRNA’ olarak bilinen ‘mesajcı’ya odaklanan yeni teknoloji kullanılarak geliştirildi. Bu aşı da BioNTech ve Pfizer’ınki gibi iki doz halinde uygulanacak. İlk dozdan 28 gün sonra ikincisi yapılacak.

Moderna’nın aşısının diğerine oranla bir de artısı var. BioNTech ve Pfizer’ın aşısının eksi 70 derecede saklanması gerek. Ancak Moderna, geliştirdiği aşının normal bir buzdolabında, 2 ila 8 derecede 30 gün, eksi 20 derecede ise altı ay saklanabileceğini duyurdu.

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Moderna’nın başkanı Stephen Hoge, “Covid-19’u durduracak bir aşımız olacak” dedi. Hoge ayrıca, acil onay alındığı takdirde saatler içinde dağıtıma başlayabileceklerinin de altını çizdi.

Hoge, “Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

Aşı, ABD hükümetinin, ‘Operation Warp Speed’ programı kapsamında geliştirildi..

Aşıların, seri üretimine geçildiğinde, geçen yıl ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde kayda geçtiğinden beri dünyada 54 milyon kişiye bulaşan, 1.3 milyon kişinin ölümüne neden olan virüsle mücadelede kilit rol oynayacağına kesin gözle bakılıyor.

ABD’de, aralık ayında iki aşının da onay alabileceği ve yıl sonunda 60 milyon doz aşının tedarik edilebileceği belirtildi. Önümüzdeki yıl ise ABD’nin kullanımı için iki aşıdan 1 milyar dozun hazır olabileceği ifade edildi.