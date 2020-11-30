Moderna, Avrupa ve ABD’de acil durum onayı için başvuracak

Moderna, Covid-19 aşısı için ABD ve Avrupa acil durum onayı için başvuruda bulunacak. Kabul edildiği durumda, aşı dünya çapında kullanım için uygun hale gelebilir.

Fotoğraf: Reuters

Ülkelerdeki yetkililer, mRNA aşısı için deneme verilerine bakacak ve kullanıma sunmaya önerecek kadar güvenli ve etkili olup olmadığına karar verecek.

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Klinik çalışmalar, aşının Covid-19’a karşı korumada yüzde 94’ten fazla etkili olduğunu gösteriyor.

Benzer bir etkiye sahip olan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı ABD ve Britanya onayına daha önce başvurmuştu. Britanya aynı zamanda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi aşısının da verilerini değerlendiriyor.

Öne çıkan aşılar

Önde gelen üç aşının farklı artıları ve eksileri bulunuyor.

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AstraZeneca aşısı diğer aşılara göre daha ucuz: Bir dozu 3 avro (28 TL) iken Pfizer/BioNTech aşısı yaklaşık 15 avro (140 TL) ve Moderna aşısı 25 avro (234 TL) ile fiyatlandırılıyor.

AstraZeneca ayrıca, ultra düşük sıcaklıklarda depolanması gerekmediği için dağıtılması potansiyel olarak daha kolay. Moderna eksi 20 derecede altı ay kadar dayanabilirken, Pfizer/BioNTech aşısının ise eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.

Bunun yanında AstraZeneca’nın denemelerdeki etkinliği yüzde 62 ila yüzde 90 arasında. Pfizer ve Moderna aşıları ise yüzde 90 ila 95 etkinlik gösteriyor.