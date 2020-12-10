Moderna, Covid-19 aşısını 12-18 yaş arasında test etmeye başladı

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna yetkilileri, 12 ila 18 yaş arasındaki gençlerde orta-son aşama aşı testi çalışmasında ilk katılımcıların aşılandığını ve 2021 okul yılı öncesinde verilerin ellerine geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Deneme, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üç bin sağlıklı katılımcı ile gerçekleştirilecek. 28 gün arayla, iki doz olarak verilen aşının güvenliği ve etkililiği değerlendirilecek.

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Moderna ve rakibi Pfizer, daha önce ABD’de acil kullanım yetkisine başvurmuştu. Pfizer/BioNTech aşısının, 16 yaş ve üstüne onayı için bugün ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kurulu toplandı. FDA danışmanlarının benzer bir toplantısının, Moderna’nın aşısını tartışmak için 17 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Pfizer de 12 yaş ve üstü gençlerde aşının etkinliğini araştırdığını duyurmuştu.