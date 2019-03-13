Model Didem Soydan’a ‘terör’ soruşturmasından takipsizlik

Cumartesi Anneleri’ne destek verdiği sosyal medyada paylaşımından dolayı ‘örgüt propagandası’ndan soruşturma açılan model Didem Soydan’a takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter

Soydan, 28 Ağustos 2018 tarihli Instagram paylaşımında şöyle yazmıştı: “Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim.”

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Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Soydan’ın bu paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soydan hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre ise savcılık, sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek takipsizlik kararı verdi.

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Cumartesi Anneleri yaklaşık 23 yıldan beri Galatasaray Meydanı’nda kayıplarının akıbetini sormak için eylem yapıyor.