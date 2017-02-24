Diken

Yaramazlara biraz batar!

Modada ‘baş döndüren’ tasarım

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen moda haftasında, 2017 sonbahar/kış kreasyonunda ‘baş döndüren’ tasarımlar sergilendi. (Stefano Rellandini/Reuters)

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