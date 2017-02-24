Modada ‘baş döndüren’ tasarım

CHP İstanbul Milletvekili Muharrem İnce, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK ve ‘FETÖ’nün de ‘Hayır’ diyeceğini iddia eden hükümet yetkililerine, “FETÖ ‘Evet’ derse ne yapacaksınız? ‘Hayır’ diyecek misiniz?” diye sordu.