Modada ‘baş döndüren’ tasarım

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen moda haftasında, 2017 sonbahar/kış kreasyonunda ‘baş döndüren’ tasarımlar sergilendi. (Stefano Rellandini/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için yola çıkan hükümetin ‘pişman olacağını’ söyledi.
ABD’de başkan Donald Trump yönetimi, CNN ve New York Times’ın da aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’daki basın brifingine katılmasına izin vermedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab’a yönelik operasyonun sona erdiğini belirterek, sırada Menbiç olduğunu söyledi.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ‘barış süreci’ için HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin diğer vekillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Muharrem İnce, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK ve ‘FETÖ’nün de ‘Hayır’ diyeceğini iddia eden hükümet yetkililerine, “FETÖ ‘Evet’ derse ne yapacaksınız? ‘Hayır’ diyecek misiniz?” diye sordu.