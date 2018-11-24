Modacı Cemil İpekçi: Türkiye ekonomisini terbiyesiz ve edepsiz insanlar bozuyor

Modacı Cemil İpekçi, müşteri profilinin değiştiğini belirterek, ekonomik sıkıntıların olmadığını savundu.

Habertürk’te Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan İpekçi, şıklık ve moda anlayışının değiştiğini belirterek, “Cumhuriyete geçişle Osmanlı bitmedi. Osmanlı’nın aileleri cumhuriyette yer aldı. Hiç oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlar çok para sahibi oldu. 10 yıldır alıştığımız tarz müşteri gelmiyor” dedi.

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‘Erdoğan’ın yerine birini görmüyorum’

İki yıl boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini dile getiren ünlü modacı, gündeme dair şu yorumu yaptı: “Sayın Erdoğan’a güvenmiştim. Rizeli, Karadenizli, açlığı ve yoksulluğu bilen. O Kasımpaşa’nın fakirliğini bilen biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine birini de görmüyorum. Gezi olayının birinci günü çok saftı, sonraki günler değil.”

‘Ekonomik kriz yok’

İpekçi, ekonomik kriz yaşanmadığını söyledi: “Terbiyesiz ve edepsiz insanlar hep olmuştur. Türkiye’nin ekonomisini bozan şey bu. Biz bugün dünyadan daha kötü halde değiliz.”