Moda sahilinde poşetini almak isterken denize düşen kişi hayatını kaybetti

1- PKK yöneticisinin cenazesi ve taziyesine katılan altı HDP’li vekile soruşturma Operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin cenazesine ve taziyesine katılan altı HDP’li vekil hakkında soruşturma başlatıldı. 2- Şimşek, AB’nin ilk kez siyasi gerekçeyle mali kesinti yapmasını ‘anlamlı bulmadı’ Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye ayırdığı fondan ilk kez siyasi gerekçeyle kesinti yapmasını ‘anlamlı […]