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Moda sahilinde poşetini almak isterken denize düşen kişi hayatını kaybetti

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Kadıköy Moda sahilindeki kayalıklarda oturan bir kişi, suya düşürdüğü birasını almak isterken denize düştü. İlk düşüşünde çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, düşürdüğü bira poşetini almak isterken düştüğü denizde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Saat 17.00’de yaşanan olayda, kayalıklarda oturan bir kişi, elinden düşürdüğü birasını alırken denize düştü.  Çevredekiler, denize düşen kişiyi kayalıklara çıkardı.

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Bir süre sonra aynı kişi, birayla dolu olan poşetini düşürdü ve almak isterken dengesini kaybederek yine denize düştü.

Çevredekiler, denize girip kurtarmak istedi fakat denize düşen adam gözden kayboldu. Sahile gelen polisler, olay yerine deniz polisi istedi. Deniz polisine bağlı balıkadamlar, denizde arama yaptı

Yapılan arama sonucu, balıkadamlar denize düşen adama ulaştı. Denizden çıkarılan adama yapılan kalp masajının ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği henüz belirlenemedi.


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