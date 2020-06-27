Moda sahildeki 35 kişiye 31 bin 500 liralık ‘maske’ cezası

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Moda sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 35 kişiye toplam 31 bin 500 lira parası kesildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün akşam müzik eşliğinde dans eden gençlerin sosyal mesafeyi hiçe saydığı, sahilde bulunan çoğu kişinin maske takmadığı, takanların ise çene altına yerleştirdiği görüldü.

Reklam

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin sahillerdeki denetimine takılan bu kişilerin ses ve görüntü kaydı alındı. Uygulama sonucunda 35 kişiye 900’er lira ceza kesildi.

Bazı vatandaşlar ceza yememek için ilginç bahaneler buldu. Bir genç, maskesini düşürdüğünü söylerken, başka bir kişi sigara içtiği için maskesini çıkardığını belirtti. Burnunu kapatmayan bir kişi ise gözlüklerinin buhar yaptığını öne sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Moda sahilinde eğlenenleri attığı bir tweet’le uyarmıştı.