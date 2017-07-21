Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 11:15 Ankara başsavcılığı, ‘ByLock’ kullandığı belirlenen eski emniyet mensubu 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. 10:30 Ankara başsavcılığı, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ve altısı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı […]