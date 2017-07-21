Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen garson gözaltına alındı.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.
Gerekçe, ‘terör örgütü propagandası yapmak’
Belek’teki turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde garson olarak çalışan 29 yaşındaki M.S. de gözaltına alınanlardan biri.
M.S.’nin üzerinde ‘Hero’ tişörtüyle dün sabah işe gelmesinin ardından, oteldekilerin polise ihbarda bulunması üzerine garson gözaltına alındı. M.S., ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanıyor.
Dolabında bulunan tişörte el konulan M.S., ifadesinde tişörtün ‘FETÖ’ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini ama önemsemediğini dile getirirken, beyaz tişörtleri çok sevdiğini söyledi.
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