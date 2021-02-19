Mobil bankacılık dolandırıcılığı: 2.7 milyon lira haksız kazanç sağlayan 43 kişi gözaltında

İnternet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 2 milyon 700 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun soruşturması kapsamında, altı aylık teknik ve fiziki takip neticesinde 48 şüphelinin 44 eylemi belirlendi. 44 eylemde toplamda 1 milyon 832 bin zarar ve 868 bin lira tutarında blokeli tutar olduğu tespit edildi.

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Şüphelilerin bankacılık sistemlerinde kayıtlı GSM numaraları için mağdurların bilgisi olmadan hat taşıma işlemleri yaptıkları, yeni sim kart ile banka çağrı merkezinin arandığı ve güvenlik adımları yanıtlandıktan sonra yeni sim kart üzerindeki blokenin kaldırıldığı belirlendi.

Ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımlama, karta nakit avans işlemleri yapıldığı tespit edildi. Hesaptaki tüm paranın şüpheli üçüncü kişilerin hesapları veya ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapılmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri saptandı.