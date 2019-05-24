‘MLKP bombacısı’ Ümit Köse yakalandı

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesi Deniz kod adlı ‘bombacı’ Ümit Köse yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse’nin Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandığı bildirildi.

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Köse’nin, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde sabotaj ve bomba hazırlama eğitimi verdiği kaydedilen açıklamada, “‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi” denildi.

Deniz Köse ‘terörden arananlar listesi’nde ‘mavi’ kategoride yer alıyordu.