MKE fabrikasında patlama: Bir işçi hayatını kaybetti

Ankara’da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikasındaki patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Patlama bugün saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Katı Yakıt Atölyesi’nde meydana geldi.

Reklam

Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından tesise itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucunda 31 yaşındaki Emre Özcan hayatını kaybetti. İşçiler Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun ağır, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen iki işçi hafif yaralandı.

Reklam

Yaralı işçiler hastanelere kaldırıldı. Kaymakam, emniyet müdürü ve diğer yetkililer de inceleme yapmak üzere fabrikaya gitti.